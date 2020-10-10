На выборах в сенат Чехии самыми успешными оказались правые оппозиционеры

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Партии, относящиеся к правой оппозиции, стали победителями голосования, на котором выбирали треть депутатов чешского сената (верхней палаты парламента).

Как сообщает агентство CTK, кандидаты от движения «Старосты и независимые» получили 11 из 27 мест (всего в сенате 81 член). Политическая сила таким образом стала самой успешной на этих выборах.

Улучшили свои позиции в верхней палате парламента либеральная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и консервативная партия ТОП-09.

Центристское движение АНО («Акция недовольных граждан) во главе с премьер-министром страны Андреем Бабишем смогло провести только одного сенатора. Кандидаты от Чешской социал-демократической партии, которая составляет коалицию с АНО, не получили достаточной поддержки от избирателей, чтобы рассчитывать хотя бы на одно место.

По итогам выборов сильнейшей фракцией в сенате станет коалиция из ТОП-09 и «Старост и независимых». Представитель объединения сможет занять пост спикера сената на предстоящие два года. Гражданские демократы, которые представлены в верхней палате 21 человеком, заявили, что попытаются сохранить кресло сенатского главы за своим выдвиженцем Милошем Выстрчилом.

Выборы отличались крайне низкой активностью жителей страны, свой голос отдали менее 17% граждан, обладающих избирательным правом. В Чехии бытует мнение о сенате как о ненужной структуре. Такую позицию высказывал даже президент страны Милош Земан.

По чешским законам, верхняя палата парламента обновляется на треть каждые два года. В Праге считают, что итоги выборов показывают расстановку политических сил в стране перед выборами в палату депутатов (нижнюю палату парламента), где происходит основная часть законотворческого процесса.

Голосование проходило с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Входящие на участки граждане дезинфицировали руки, внутри помещений соблюдался масочный режим.