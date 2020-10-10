На выборах в сенат Чехии самыми успешными оказались правые оппозиционеры

Партии, относящиеся к правой оппозиции, стали победителями голосования, на котором выбирали треть депутатов чешского сената (верхней палаты парламента).
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Улучшили свои позиции в верхней палате парламента либеральная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и консервативная партия ТОП-09.
Центристское движение АНО («Акция недовольных граждан) во главе с премьер-министром страны Андреем Бабишем смогло провести только одного сенатора. Кандидаты от Чешской социал-демократической партии, которая составляет коалицию с АНО, не получили достаточной поддержки от избирателей, чтобы рассчитывать хотя бы на одно место.
По итогам выборов сильнейшей фракцией в сенате станет коалиция из ТОП-09 и «Старост и независимых». Представитель объединения сможет занять пост спикера сената на предстоящие два года. Гражданские демократы, которые представлены в верхней палате 21 человеком, заявили, что попытаются сохранить кресло сенатского главы за своим выдвиженцем Милошем Выстрчилом.
Выборы отличались крайне низкой активностью жителей страны, свой голос отдали менее 17% граждан, обладающих избирательным правом. В Чехии бытует мнение о сенате как о ненужной структуре. Такую позицию высказывал даже президент страны Милош Земан.
По чешским законам, верхняя палата парламента обновляется на треть каждые два года. В Праге считают, что итоги выборов показывают расстановку политических сил в стране перед выборами в палату депутатов (нижнюю палату парламента), где происходит основная часть законотворческого процесса.
Голосование проходило с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Входящие на участки граждане дезинфицировали руки, внутри помещений соблюдался масочный режим.
Как передавал NEWS.ru, власти Чехии могут ввести новый режим изоляции из-за существенного роста заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки в стране
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