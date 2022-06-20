На Украине запретили деятельность партии ОПЗЖ Суд на Украине запретил деятельность партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд на Украине запретил деятельность партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ), говорится в сообщении Минюста страны в соцсетях. Отмечается, что иск ведомства был удовлетворен восьмым апелляционным административным судом, при этом партийное имущество должно быть передано государству.

Суд запретил деятельность политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», — говорится в сообщении.

Ранее по решению суда на Украине запретили партии: Oппозиционный блок, «Социалисты», «Спрaведливость и развитие», «Наши» «Держава», Блок Владимира Сальдо, Сoциалистическая партия Украины, «Левая оппозиция», Пaртия Шария.

В конце марта Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил на время военного положения любую деятельность нескольких политических партий. Среди них была «Оппозиционная платформа — За жизнь». В партии назвали это решение незаконным и заявили, что намерены его оспаривать. Представители политической силы указали, что власти занимаются незаконным политическим рейдерством и недобросовестной политической борьбой со своим главным оппонентом.