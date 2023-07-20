На Украине захотели развернуть крупное производство в тюрьмах Министр юстиции Малюська: на Украине могут развернуть крупное производство в тюрьмах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине могут организовать крупное производство в тюрьмах, заявил министр юстиции страны Денис Малюська. Он добавил, что ориентиром будет подобная система в исправительных заведениях СССР.

Сейчас мы находимся на том этапе, когда мы хотим значительно расширить количество свободных рабочих мест и количество производств в тюремной системе. До показателей СССР мы, конечно, не вернемся, но хотя бы на треть воссоздать то, что было тогда с производством, — сказал Малюська.

Как сообщается в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека, свыше 40 заключенных в украинских тюрьмах подвергались пыткам и сексуальному насилию в период конфликта между Киевом и Москвой, Преимущественно подобные случаи имели место в секретных центрах содержания под стражей.

В управлении также рассказали об аресте нескольких гражданских лиц, занимавшихся распределением гуманитарной помощи. Один из этих граждан — житель села в Харьковской области — был осужден по статье об участии в незаконных организациях, хотя односельчане сами выбрали его для раздачи помощи.