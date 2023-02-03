На Украине возбудили дело против Пригожина

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Офис генпрокурора Украины сообщил о возбуждении уголовного дела против российского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ему предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Украинские полицейские уже провели допросы по делу двух бойцов ЧВК «Вагнер», которые находятся в ЕС.

В Генпрокуратуре уточнили, что подозревают Пригожина в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и частью второй статьи 437 («Ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса страны.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Решение было принято из-за того, что глава регулятора запретила в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях использование гривны.

До этого СБУ сообщила об аресте имущества компании, которая может принадлежать российскому предпринимателю Алишеру Усманову, на сумму $54 млн. Речь идет о подпольных складах, где, по данным СБУ, хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды. Утверждается, что руда хранилась на территории нескольких морских портов страны, однако точное ее местоположение не называется.