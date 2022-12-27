СБУ арестовала имущество миллиардера Усманова почти на €51 млн

Фото: t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем Telegram-канале об аресте имущества компании, якобы принадлежащей российскому предпринимателю Алишеру Усманову, на сумму $54 млн. Речь идет о подпольных складах, где, по данным СБУ, хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды.

Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет около двух миллиардов гривен ($54,6 млн). Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова, — говорится в сообщении.

Утверждается, что руда хранилась на территории нескольких морских портов страны, однако точное ее местоположение не называется.

Ранее стало известно, что немецкие правоохранительные органы провели обыск филиалов крупнейшего швейцарского банка UBS в Германии с целью найти дополнительные доказательства по делу против Усманова, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на территории ФРГ. Следователи собрали из банков почти 100 сообщений о подозрении в отмывании денег, предположительно связанных с транзакциями Усманова, девять из которых проведены через UBS Europe SE. Общая сумма ущерба может достигать €555 млн.