СБУ заочно предъявила обвинения Набиуллиной

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Эльвира Набиуллина

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram, решение было принято из-за того, что глава регулятора запретила в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях использование гривны.

В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора, — говорится в сообщении.

В СБУ также утверждают, что благодаря Набиуллиной на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем России, появились отделения Промсвязьбанка.

Главу ЦБ России обвиняют по по ч. 3 ст. 110 УК Украины (преднамеренные действия, совершенные представителем власти, по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и других тяжких последствий).

Ранее СБУ сообщила об аресте имущества компании, якобы принадлежащей российскому предпринимателю Алишеру Усманову, на сумму $54 млн. Речь идет о подпольных складах, где, по данным СБУ, хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды. Утверждается, что руда хранилась на территории нескольких морских портов страны, однако точное ее местоположение не называется.