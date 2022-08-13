На Украине срочно меняют элиту

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Скандальное интервью Алексея Арестовича, заявившего о готовности баллотироваться в украинские президенты при условии ухода в тень Зеленского, это не просто старт избирательной кампании. Это одновременно и сигнал самому Зеленскому, и начало широкого передела политического поля Киевской Украины.

Арестович, конечно, не самоубийца. Его интервью соотечественнику Гордону было заранее согласовано во всех деталях и в украинских верхах, и у западных кураторов нынешнего режима. Недаром он доверительно сообщает, что министр обороны Резников разрешил ему фактически сорвать маску респектабельности с европейских союзников, которые-де призывали украинских нациков «раздавить гадину». То бишь Россию. Можно было бы предположить, что ради такой мерзкой «утечки» все интервью и было задумано. Но, как представляется, все сложнее.

Известно, что сам Зеленский в последнее время все больше проявляет и так свойственную ему повышенную нервозность. Поскольку и детали доклада Аmnesty international, и телевизионный фильм, снятый CBS, и даже репортаж в лояльной американским демократам NYT, которые всем скопом фиксируют существенные нарушения ВСУ общепринятых правил ведения военных действий, выглядят не коррекцией западной политики в отношении Украины и не пробуждением профессиональной совести у журналистов, а скорее серьезным предупреждением самому Зеле. Мол, никакого самовольства и несогласованных действий кураторы не допустят. Шаг вправо, шаг влево — полная компрометация и мягкий переворот.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

И, конечно, вариант слива Зеленского с повешением на него всех грехов и ответственности за поражение (дескать, глупо вмешивался в действия военного командования) требует пропагандистско-психологической подготовки. Вот постепенно, прежде его через западные медиа, будет расширяться круг возможных преемников, которые постепенно должны будут заменить старую элиту времен обретения незалежности, замаранную тотальной коррупцией, которая, мол, просто часть ее «генетического кода». Потому-то Петр Порошенко, которого посадить не дадут, но с поляны уберут, затихшая Юлия Тимошенко, которой еще припомнят газовые контракты с Россией, это все отработанный материал, годный лишь для написания мемуаров. Равно как и некогда почти всесильный Арсен Аваков, опора которого — вооруженные отряды нациков — уже покрошена в боях. И началом такой кампании зачистки можно счесть обвинения в госизмене, уже предъявленные бывшему министру обороны Михаилу Ежелю, готовившему документу к договору о продлении пребывания нашего Черноморского флота в Крыму.

Арестович, открыто назвавший украинский народ тупым и отсталым, яркий представитель новой волны с высоким личным рейтингом. Что позволяет ему свысока смотреть на бывшего генпрокурора Юрия Луценко, обвиняющего его в разглашении военных тайн. Не исключено, что раскрутят бесноватого Гончаренко, радовавшегося убийствам в Одессе, раз уж он рискнул назвать Зеленского диктатором. Плюс обязательно понадобится кто-то из вновь созданных военных «хероев», поскольку материализовать Призрак Киева не удалось. А командир-морпех Денис Прокопенко теперь в плену публично кается за военные преступления. Может, возведут на пьедестал какого-то бойца тербата.

Но все они не должны быть замараны хоть какими-то контактами с российской стороной. Это главный критерий отбора и выдвижения.