На Украине сообщили о строительстве трех линий обороны Депутат Рады Устинова: ВСУ переходят к обороне из-за нехватки боеприпасов

Фото: МО Украины

ВСУ готовят три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне, заявила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова. В эфире всеукраинского телемарафона она признала, что Киев вынужден пойти на это из-за нехватки боеприпасов.

Если не будет оружия, мы уже готовимся. Как вы видите, мы уже сейчас готовим фортификационные укрепления в три линии, понимая, что, возможно, нам придется, особенно зимой, переходить к оборонительной войне, а не идти в наступление, как было до этого, — заявила она.

Более того, по словам Устиновой, даже наличие финансирования не даст гарантий поддержания активности на фронте, поскольку не будет хватать снарядов, так как «в мире они заканчиваются».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление в зоне СВО не забуксовало, оно провалилось полностью. Глава государства отметил, что ВСУ все еще пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки.

Главком ВСУ Валерий Залужный также заявлял, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое. При этом украинской армии нужно 17 млн снарядов, а также $350–400 млрд.