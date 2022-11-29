На Украине сообщили о получении французских РСЗО Министр обороны Украины Резников заявил о получении Киевлм французских РСЗО

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На Украину прибыли французские реактивные системы залпового огня (РСЗО) LRU, заявил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. Глава украинского оборонного ведомства не уточнил, сколько именно РСЗО получил Киев.

LRU из Франции прибыл на Украину. <...> Это видимый результат дружбы между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Спасибо министру вооруженных сил Франции Себастьяну Лекорню, правительству и народу Франции! — написал Резников.

20 ноября Франция передала Вооруженным силам Украины две батареи зенитно-ракетных комплексов Crotale, сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню. Кроме того, Париж поставит Киеву две реактивные системы залпового огня для нанесения глубоких наземных ударов. В середине октября министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Киев ведет активные переговоры с Парижем о предоставлении украинским войскам ЗРК Crotale.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил у западных союзников поставить ВСУ от 150 до 200 танков и 300 бронированных автомобилей. По его словам, Киеву также нужны 100 артиллерийских систем, около 70 РСЗО, включая американские HIMARS.