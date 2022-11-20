Париж передал Киеву две батареи ЗРК Crotale

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Франция передала Вооруженным силам Украины две батареи зенитно-ракетных комплексов Crotale, сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche. Кроме того, Париж поставит Киеву две реактивные системы залпового огня для нанесения глубоких наземных ударов.

Две батареи ЗРК Crotale. Но мы также изучаем запрос Украины на радары. <...> Мы также поставляем две реактивные системы залпового огня (РСЗО) для нанесения глубоких наземных ударов, — сказал Лекорню.

В середине октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Киев ведет активные переговоры с Парижем о предоставлении украинским войскам ЗРК Crotale.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил у западных союзников поставить ВСУ от 150 до 200 танков и 300 бронированных автомобилей. По его словам, Киеву также нужны 100 артиллерийских систем, около 70 РСЗО, включая американские HIMARS.