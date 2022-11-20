Подоляк попросил у Запада около 200 танков, РСЗО и бронеавтомобили

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ все еще нуждаются в вооружении. В интервью Agence France-Press он попросил у западных союзников поставить от 150 до 200 танков и 300 бронированных автомобилей. По словам Подоляка, Киеву также нужны 100 артиллерийских систем, около 70 РСЗО, включая американские HIMARS.

Нам еще нужно от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей, сотня артиллерийских систем, 50–70 реактивных систем залпового огня, в том числе грозный американский HIMARS, которых Украина уже имеет в нескольких единицах, а также 10–15 противотанковых установок и системы ПВО, — заявил Подоляк.

Помимо этого, советник упомянул американские ракеты ATACMS, дальность полета которых составляет 300 километров. По мнению Пдоляка, поставки дальнобойных боеприпасов приблизят окончание конфликта, так как с помощью них ВСУ получит возможность уничтожить военные склады ВС РФ.

Подоляк выразил мнение, что инициатива на поле боя принадлежит украинской стороне. Он также отметил, что Киев не пойдет на компромисс.

Когда инициатива на поле боя принадлежит вам, немного странно получать предложения вроде: «Вы все равно не сможете сделать все военными средствами, вам нужно вести переговоры», — сказал он.

Ранее Подоляк назвал конспирологией теории о сдаче Украины и тайных переговорах западных лидеров с президентом России Владимиром Путиным. Он отверг подобные идеи, сказав, что они не учитывают одной «маленькой детали» — самих украинцев.