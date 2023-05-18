Более 20 населенных пунктов обесточены на Украине Минэнерго Украины: более 20 населенных пунктов остались без света из-за ракетных ударов ВС РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Украине в результате ракетных ударов ВС РФ повреждены объекты энергетики, сообщило Минэнерго страны в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что без света остались более 20 населенных пунктов, в частности, три — в Николаевской области, 17 — в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры, без света остались более 20 населенных пунктов. <...> В частности, из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области. В области обесточены три населенных пункта, без света остались 1,7 тысячи потребителей, — говорится в публикации.

В ночь на 18 мая стало известно о пяти сильных взрывах в Одессе. Кроме того, взрывы прогремели в Хмельницком и в Житомирской области, в Кременчуге Полтавской области, а также в Винницкой области.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько взрывов прогремели в Дарницком и Днепровском районах столицы. На место происшествия были направлены экстренные службы.

11 мая ВСУ обесточили семь населенных пунктов в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрелов никто не пострадал, аварийные службы устранили последствия удара.