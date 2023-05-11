ВСУ обесточили семь населенных пунктов на границе России Гладков: ВСУ обстреляли Белгородский район, семь населенных пунктов остались без света

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ семь населенных пунктов остались без света, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, никто не пострадал, сейчас аварийные службы устраняют последствия удара.

Сегодня под обстрел ВСУ попал Белгородский район. Пострадавших нет. В селе Черемошное снарядами повреждена линия электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка, Соловьевка, — написал Гладков.

10 мая Гладков сообщал о падении двух беспилотников в жилом секторе Белгородского района, которые были начинены взрывчаткой. Пострадавших не было, повреждения получили два жилых дома, в которых были выбиты окна и посечены заборы, также задело один автомобиль. Перед этим СМИ писали, что в ночь на 10 мая два украинских БПЛА пытались атаковать приграничные населенные пункты в регионе, один из дронов самолетного типа врезался в ЛЭП в селе Ольховатовка. Позже эту информацию подтвердил Гладков, сообщивший, что в результате атаки повреждения получили несколько зданий, включая жилые дома, обошлось без пострадавших.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Украина пыталась атаковать Москву сотней дронов 9 мая. По его словам, все они были обезврежены и уничтожены средствами ПВО и РЭБ. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.