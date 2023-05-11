Герой России заявил о попытке Украины атаковать Москву сотней дронов 9 мая Генерал Липовой: Украина 9 мая пыталась атаковать Москву беспилотниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве

9 мая Украина пыталась атаковать Москву беспилотниками, заявил Герой России, председатель президиума «Офицеров России» генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, которые приводит НСН, всего применялось около 100 дронов, все летательные аппараты были подавлены средствами ПВО и РЭБ. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

В этот день было около 100 атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб, — рассказал Липовой.

По словам генерала, часть беспилотников была обезврежена и посажена, а часть была уничтожена. Липовой утверждает, что для этого применяли средства противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Герой России уточнил, что при попытке атаковать Москву впервые применялись дроны американского производства, имеющие максимальный радиус действия до 800 километров. Липовой отметил, что такие дроны применяются и для разведки, и для нанесения ударов.

Они запускались с территории Украины. Какие-то беспилотники были сбиты в Белгородской области, несколько беспилотников были обезврежены на территории Курской области, на территории Воронежа и на территории Калужской области. Практически все атаки были предотвращены, — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники правоохранительных органов не сообщали об атаках дронов на Красную площадь 9 мая. По его словам, последний подобный инцидент произошел ночью 3 мая, когда два украинских беспилотника атаковали купол Сенатского дворца Кремля.