Два беспилотника сдетонировали и упали в жилом секторе под Белгородом Гладков: в жилом секторе Белгородской области упали два беспилотника

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. Глава региона уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет. Повреждения получили два жилых дома и один автомобиль.

Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали 2 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома: выбиты окна, посечены заборы и один автомобиль, — написал Гладков.

Он добавил, что на место падения беспилотников выехали оперативные службы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник ВСУ попытался атаковать воинскую часть в Курской области в ночь на 10 мая. Силами ПВО он был сбит и упал у недействующего склада хранения горюче-смазочных материалов. В Минобороны России данную информацию не комментировали. По информации канала, в результате падения беспилотника никто не пострадал.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению преcс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина.