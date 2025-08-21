Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 19:08

На Украине раскрыли преступную схему при закупке оружия для ВСУ

ГБР обнаружило злоупотребления при закупке баллистических очков для ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывшего чиновника Минобороны Украины и директора местного предприятия обвинили в злоупотреблениях при закупке баллистических очков для ВСУ, передает пресс-служба госбюро расследований. По информации ведомства, их действия нанесли государству ущерб на сумму 25,7 млн гривен (около 50 421 075 рублей),

Разоблачили преступную схему и сообщили о подозрении должностным лицам Минобороны Украины и директору предприятия. Действия нанесли ущерб государству на 25,7 млн гривен, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Верховная рада приняла поправки в государственный бюджет, перераспределив финансовые потоки столицы Украины. Как указала председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа, в результате принятых изменений у городского бюджета Киева было изъято 8 млрд гривен (более 15,5 млрд рублей).

Ранее в Сети появилось первое фото украинской баллистической ракеты «Фламинго». Снимок опубликовал фотограф американского агентства Associated Press Ефрем Лукацкий, заявив, что на Украине запущено ее серийное производство. Однако эксперты сразу же обратили внимание, что «Фламинго» является точной копией британской ракеты FP-5.

