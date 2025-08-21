На Украине раскрыли преступную схему при закупке оружия для ВСУ

Бывшего чиновника Минобороны Украины и директора местного предприятия обвинили в злоупотреблениях при закупке баллистических очков для ВСУ, передает пресс-служба госбюро расследований. По информации ведомства, их действия нанесли государству ущерб на сумму 25,7 млн гривен (около 50 421 075 рублей),

Разоблачили преступную схему и сообщили о подозрении должностным лицам Минобороны Украины и директору предприятия. Действия нанесли ущерб государству на 25,7 млн гривен, — говорится в сообщении.

