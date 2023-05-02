На Украине признали термин «рашизм» и назвали его госидеологией России

Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Верховная рада Украины

Верховная рада Украины легализовала придуманный в стране термин «рашизм» и назвала его государственной идеологией России, передает Telegram-канал «Политика страны». По мнению депутатов Рады, для «рашизма» «свойственны культ силы, милитаризм, самовозвеличивание россиян» и иные аспекты.

За соответствующее постановление проголосовал 281 народный депутат. После принятия заявление планируют передать в ООН и другие международные организации.

В августе прошлого года министерство образования Украины внесло изменения в школьную программу по истории. В украинских учебниках СССР стали называть СССР государством имперского типа. Кроме того, в рамках образовательного курса использовались термины «рашизм» и «русский мир».

Существенные изменения также претерпел курс новейшей истории. Так, отдельным учебным блоком предусмотрено изучение военных действий с Российской Федерацией с 2014 года. Также обновлен перечень терминов и понятий.

Ранее стало известно, что Минобразования Украины убрало из школьной программы уроки по изучению русского языка и литературы. При этом некоторые литераторы, писавшие на русском языке, все же останутся в программе «Зарубежная литература». Из нее не станут убирать русскоязычных авторов, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Украиной, например, Николая Гоголя и Михаила Булгакова.