На Украине посадили в тюрьму российского танкиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Областная прокуратура северо-украинского города Чернигова приговорила к тюремному заключению российского танкиста, говорится в Telegram-канале украинской Генпрокуратуры. Суд признал его виновным в нарушении «законов и обычаев войны», говорится в сообщении.

Пленного российского военнослужащего приговорили к восьми годам и шести месяцам тюрьмы.

Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, — говорится в сообщении.

В украинском ведомстве подчеркнули, что 24 февраля российский военный пересек государственную границу Украины с территории Белоруссии в составе танкового экипажа «с целью вооруженного захвата города Чернигова». В суде прокуроры сообщили, что танкист напал на жителя села Халявин, после чего ограбил его, угрожая расстрелом.

Ранее стало известно, что против учительницы химии и биологии школы № 4 в Полтаве возбудили дело за поддержку России, ДНР и ЛНР. По версии следствия, педагог во время онлайн-уроков в Zoom «неоднократно осуществляла распространение материалов, в которых оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины». Также ее обвиняют и в том, что во время уроков она разговаривала на русском языке.