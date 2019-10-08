https://static.news.ru/photo/6d475390-e9dd-11e9-af9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolandirebyata/twitter.com

Памятник бывшему президенту Украины Петру Порошенко появился в Запорожье. Снимок монумента, сделанный на базе отдыха «Скиф», в Facebook опубликовал один из пользователей.

Как называется этот диагноз? — отмечает автор поста Михаил Шнайдер.

Фигуру бывшему украинскому лидеру переделали из памятника Владимиру Ленину, который декоммунизировали, попытавшись придать ему сходство с Порошенко, уточняет « Обозреватель ».

Как ранее писал News.ru, активные переименования улиц, скверов и площадей на Украине начались в 2015 году. Тогда был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов...», который запрещает пропаганду советской символики. Не везде декоммунизация идёт гладко.

Так, в 2016 году проспект маршала Жукова в Харькове переименовали в проспект Григоренко. В мае 2019 года на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о возвращении улице и станции метро имени Жукова. Её поддержал мэр города Геннадий Кернес.