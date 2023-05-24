На Украине рассказали, чем занимался Залужный 24 мая Секретарь СНБО Данилов заявил, что Залужный был в ставке у Зеленского 24 мая

Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов после появившейся информации о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного сообщил в Twitter, что президент страны Владимир Зеленский заслушал доклад главкома 24 мая. Доказательств личного присутствия Залужного на встрече с украинским президентом Данилов не привел.

Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24 мая 2023 в 10:00 заслушал в ставке доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов ставки, — написал Данилов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что главком ВСУ получил травму головы и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ под Херсоном в начале мая. По словам собеседника агентства, Залужному оказали первую помощь в Николаеве, откуда доставили в военный госпиталь в Киеве, где главкому ВСУ сделали трепанацию черепа.

Источник также утверждает, что Залужный будет жить, но не сможет вернуться к командованию армией, его состояние также осложнено сахарным диабетом.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Залужный вряд ли вернется на фронт. По его мнению, Залужный может оказаться недееспособным. По словам Дандыкина, главнокомандующий ВСУ мог быть ранен, когда выезжал на позиции украинских сил. Он озвучил версию о том, что могла сработать российская разведка, так как пошел второй год СВО.