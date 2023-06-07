На Украине могут возобновить пассажирское авиасообщение Глава Львовской ОГА Козицкий заявил о возможном открытии аэропорта для пассажиров

Фото: lwo.aero

В ближайшее время аэропорт во Львове может открыться для пассажирского авиасообщения, заявил в эфире телеканала «Первый Западный» глава местной облгосадминистрации Максим Козицкий. По его словам, уже ведутся переговоры с руководством Евросоюза о предоставлении гарантий безопасности.

Возможно открытие аэропорта – одна из вещей, которую мы очень ждем. Этот вопрос был поднят, и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом, — сказал Козицкий.

В рамках программы Европейского Союза «Механизм Соединения Европы», участницей которой стала Украина, также обсуждалось увеличение количества пунктов пропуска на украинско-польской границе, рассказал глава Львовской ОГА.

1 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский призывал НАТО установить над его страной бесполетную зону. По его словам, это должно стать предупредительной мерой, а не для того, чтобы вовлечь Альянс в военный конфликт с Россией. Позже Зеленский обвинил НАТО в сознательном отказе закрыть небо над страной. Также он назвал саммит глав МИД стран Альянса в Брюсселе «слабым и растерянным».