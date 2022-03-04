Зеленский обвинил НАТО в сознательном отказе закрыть небо над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в сознательном отказе закрыть небо над страной. Соответствующее заявление размещено в Instagram украинского лидера. Также он назвал саммит глав МИД стран Альянса в Брюсселе «слабым и растерянным».

НАТО сознательно утвердила решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО, — заявил Зеленский.

Он также добавил, что прошедший в Брюсселе саммит стран Североатлантического альянса был «слабым и растерянным». По мнению Зеленского, так случилось из-за того, что «не все считают борьбу за свободу для Европы самой главной целью».

По мнению украинского лидера, НАТО едва ли сможет кого-то защитить, в том числе и входящие в него страны.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время НАТО исключает возможность установления беспилотной зоны над Украиной. Он подчеркнул, что у НАТО нет намерений входить на украинскую территорию ни по земле, ни в небе.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден отказался вводить бесполётную зону над Украиной. По мнению американского лидера, эти действия могут привести к конфликту с Россией. Представитель президента отметила, что ситуация, когда военные США сбивают российские самолёты, недопустима.