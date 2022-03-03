Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекращение огня в качестве условия для начала переговоров с Россией. В интервью Reuters он также заявил, что если НАТО не хочет принимать Украину в Альянс, то Киеву нужны будут гарантии безопасности.

Для того чтобы сесть за стол переговоров, сначала нужно прекратить огонь, — сказал украинский лидер.

Он также призвал НАТО установить над Украиной беспилотную зону. По его словам, это должно стать предупредительной мерой, а не для того, чтобы вовлечь Альянс в военный конфликт с Россией.

Накануне переговоров делегаций России и Украины, прошедших 28 февраля, Кулеба не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир. Он добавил, что о «капитуляции» Киева речи не идёт.

Второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, 2 марта.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что украинские власти анализируют результаты прошедшей накануне встречи с российской делегацией. Киев будет готов к новой встрече в случае её необходимости, но не поедет на переговоры, если Москва будет ставить «ультиматумы», сказал дипломат.