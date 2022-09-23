«Мы возвращаемся домой»: Пушилин о референдуме в ДНР

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Бюллетень для голосования на референдуме о присоединении к России ДНР в Донецке

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале референдума на территории республики. На видео, опубликованном в Telegram-канале, он заявил, что жители ждали этого дня более восьми лет, и сейчас готовы воссоединиться с Россией.

Сначала мы стали независимым государством, затем добились признания республики. И вот он, третий шаг — объединение с Россией. Мы возвращаемся домой. Это главный мотив всех наших дел и сражений, — заявил Пушилин.

Несмотря на то, что итоги предстоящего референдума на сегодняшний день неизвестны, он высказал уверенность, что подавляющее большинство жителей Донбасса сделает выбор в пользу присоединения к России. Также глава ДНР утверждает, что этот шаг будет на пользу и самой России, поскольку она «прирастет непокоренным Донбассом».

Референдумы о вхождении в состав России 23 сентября начинаются в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Они продлятся вплоть до 27 сентября. В ДНР будут работать 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок. Плюс для беженцев откроют участки в России. У избирателей из Запорожской области будет 394 участка, в Херсонской области — 198. В условиях военной операции ситуация в регионах сложная, но власти пообещали обеспечить безопасное волеизъявление.