МВД Украины призвало граждан подготовить тревожный чемоданчик

Украинцам следует подготовиться к последствиям длительного отсутствия энергии и запастись водой, едой, медикаментами, а также тревожным чемоданчиком, передает пресс-служба МВД страны. Также ведомство призвало жителей Украины следить за официальной информацией.

Первоначально подготовьте чемодан первой необходимости. В нем должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства обогрева, средства личной гигиены и необходимое количество наличных денег, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что украинский энергетический сектор не может восстановиться, так как ЕС больше не предоставляет Киеву помощь в виде устаревшего оборудования из стран Восточной Европы. По его словам, в этом году у Евросоюза нет таких возможностей.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко информировал, что отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта. При этом, по его словам, Киев сможет снова вернуться к графикам отключения из состояния блэкаута через пять — семь дней.