Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 09:16

МВД Украины призвало граждан подготовить тревожный чемоданчик

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украинцам следует подготовиться к последствиям длительного отсутствия энергии и запастись водой, едой, медикаментами, а также тревожным чемоданчиком, передает пресс-служба МВД страны. Также ведомство призвало жителей Украины следить за официальной информацией.

Первоначально подготовьте чемодан первой необходимости. В нем должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства обогрева, средства личной гигиены и необходимое количество наличных денег, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что украинский энергетический сектор не может восстановиться, так как ЕС больше не предоставляет Киеву помощь в виде устаревшего оборудования из стран Восточной Европы. По его словам, в этом году у Евросоюза нет таких возможностей.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко информировал, что отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта. При этом, по его словам, Киев сможет снова вернуться к графикам отключения из состояния блэкаута через пять — семь дней.

Украина
МВД
энергетика
проблемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского уличили в панике после выступления в Давосе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air готовится к экстренной посадке
«На черный день»: россиянам дали совет по формированию подушки безопасности
Многодетным семьям расширят возможности для траты маткапитала
Просто «Мария»: готовим классическое печенье без яиц по ГОСТу 1952 года
«Сумасшедшая боль»: голландский блогер о якутской проруби в –52 градуса
Мать избила пятилетнюю приемную дочь до комы
В европейской стране не нашли денег для оплаты взноса в Совет мира
«Быстрые пальцы» спасли скандальную порноактрису от балийских застенков
В России могут начать строительство деревянных высоток
Дикий кабан устроил кровавый погром на рынке
Стоматолог предупредила об опасной ошибке при болезни зубов
Красноярские следователи выдвинули новую версию похищения подростка
Хищение топлива по госконтрактам расследуют в Приамурье
Раскрыто, что рискует потерять Джиган при разводе с Оксаной Самойловой
Самолет авиакомпании «Якутия» совершил экстренную посадку
Мать погибшего в Турции Свечникова рассказала, что будет с телом пловца
В Барнауле мужчина попытался взорвать собственную мать
Идеальные сырники: пышные и румяные за 20 минут
24 января — День эскимо: история любимого мороженого на палочке
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.