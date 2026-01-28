Мужчина отправился на прогулку и увидел существо, похожее на бигфута В Англии заметили существо, похожее на бигфута

Очевидец заметил существо, похожее не багфута, в сельской местности графства Стаффордшир, Англия, сообщается на портале unexplained-mysteries.com. Отец троих детей отправился на прогулку на природе.

Мужчина рассказал, что во время прогулки со своей спутницей увидел «широкотелое» и «прямостоящее» животное, которое движется с большой скоростью. По его словам, существо высотой 7-10 футов (2,1-3 метра) могло быть бигфутом.

Я резко обернулся и подумал: «Что это, черт возьми?», когда из ниоткуда появилась большая фигура. Она быстро двигалась вдоль нижнего рва и исчезла так же быстро, как и появилась, — признался очевидец.

Ранее в штате Вашингтон (США) нашли останки охотников на североамериканского снежного человека (сасквоча). Двое мужчин 37 и 59 лет ушли на поиски легендарного существа в конце декабря, об исчезновении заявили родственники, когда они не вернулись к католическому Рождеству. Поисковая операция продолжалась три дня, охотников искали более 60 человек. Тела нашли в лесу в округе Скамейния, где причинять вред снежным людям запрещено законом.