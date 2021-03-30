Жителям Берлина запретили ходить по музеям и ТЦ без теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/df6a4bca-91fd-11eb-8a66-96000091f725_660.jpg Фото: Jürgen Ritter via imago-images.de/Global Look press

С 31 марта в Берлине вступили в силу новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. В соответствии с ними горожанам разрешается посещать музеи и мемориальные комплексы, парикмахерские и непродовольственные магазины только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Владельцам крупных ТЦ рекомендовано «организовать возможность тестирования» для всех желающих.

Ограничение не касается посещения продуктовых магазинов, аптек, салонов оптики, магазинов бытовой химии и товаров для дома, канцтоваров, книжных и зоомагазинов, заправок, автомастерских, — говорится в постановлении берлинской администрации.

В столице Германии по-прежнему закрыты театры, кинотеатры, концертные площадки, а также сауны, бани, парки развлечений и казино.

Как писал NEWS.ru, среди жителей США фиксируется рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, который может привести к четвёртой волне эпидемии. Об этом сообщила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Рошель Валенски. Она отметила, что в стране наблюдается «всплеск заболеваний». По словам Валенски, четвёртая волна эпидемии может начаться в случае, если американцы не начнут соблюдать предписанные докторами меры предосторожности. Также в стране необходимо ускорить темпы вакцинации населения. В сложившейся ситуации бездействовать нельзя, подчеркнула руководитель ЦКПЗ.

Валенски сообщила, что за прошлую неделю в Штатах ежедневно выявлялось по 60–70 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Данные показатели на 10% превышают цифры за предыдущую семидневку. Число госпитализаций за указанный период выросло с 4600 до 4800 в течение суток.