Москалькова заступилась за россиян в Латвии Москалькова призвала ООН обратить внимание на депортацию россиян из Латвии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова потребовала от ООН реакции на продолжающуюся дискриминацию русского населения в Латвии. Она попросила верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка повлиять на власти Латвии, чтобы в стране перестали притеснять русских, не подтвердивших знание латышского языка, передает ТАСС.

Со своей стороны я обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека с тем, чтобы привлечь внимание международной общественности и сделать все возможное для того, чтобы прекратить это беззаконие, безнравственные и нарушающие нормы международного права действия, — сказала Москалькова.

Она также заявила о готовности помочь россиянам, которые хотят покинуть Латвию из-за новых правил. 13 октября в стране истекает срок обязательной сдачи экзамена на знание латышского языка. Все русские, которые не сумеют подтвердить достаточный уровень владения языком, будут высланы.

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что российские власти уже разработали меры для обустройства депортированных из Латвии сограждан. По ее словам, им помогут адаптироваться в стране.