Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 16:26

Москалькова заступилась за россиян в Латвии

Москалькова призвала ООН обратить внимание на депортацию россиян из Латвии

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова потребовала от ООН реакции на продолжающуюся дискриминацию русского населения в Латвии. Она попросила верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка повлиять на власти Латвии, чтобы в стране перестали притеснять русских, не подтвердивших знание латышского языка, передает ТАСС.

Со своей стороны я обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека с тем, чтобы привлечь внимание международной общественности и сделать все возможное для того, чтобы прекратить это беззаконие, безнравственные и нарушающие нормы международного права действия, — сказала Москалькова.

Она также заявила о готовности помочь россиянам, которые хотят покинуть Латвию из-за новых правил. 13 октября в стране истекает срок обязательной сдачи экзамена на знание латышского языка. Все русские, которые не сумеют подтвердить достаточный уровень владения языком, будут высланы.

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что российские власти уже разработали меры для обустройства депортированных из Латвии сограждан. По ее словам, им помогут адаптироваться в стране.

Латвия
Прибалтика
Татьяна Москалькова
латышский язык
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иосиф Пригожин рассказал о потере сознания на съемках
Экономист объяснила, почему ввели лимит на банковские карты
Живой вокал Веры Брежневой спровоцировал скандал в известной соцсети
Капитан «Урала» Бегич уехал из России
Еврокомиссия озвучила позицию по репарациям от Израиля за разрушения в Газе
Эксперт объяснила, кого коснется ограничение на количество банковских карт
Украина пошла на уступки Польше в одном вопросе
Аналитик предупредил Украину о возможной эвакуации городов
В Британии указали на раскол ЕС из-за «Северных потоков»
Арестованный генерал Кузнецов обратился к Путину: чего он добивается?
Гастроэнтеролог раскрыла, почему первая ложка еды всегда вкуснее
Общественные центры помощи открыли в шести регионах России
Садовод раскрыла, какие растения выдерживают первые заморозки
В Раде заявили о предсказуемости генералов ВСУ для России
«Есть договоренность»: депутат объяснил решение ЕС о репарациях от Израиля
В Госдуме предложили способ удешевить лекарства
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам
Раскрыто наследство актрисы Дайан Китон
Мужчина бросился спасать тонущую жену, но скончался сам
Кот и пес в одном доме: эффективные способы подружить питомцев
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.