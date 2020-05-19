Мошенники украли данные 9 млн клиентов авиакомпании EasyJet

https://static.news.ru/photo/39782f32-99cb-11ea-a723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niels Wenstedt/Global Look Press

Хакеры похитили персональные данные около 9 миллионов клиентов британского лоукостера EasyJet в результате кибератаки. Об этом 19 мая сообщил представитель авиакомпании.

Расследование показало, что был получен доступ к электронным адресам и сведениям о поездках примерно 9 миллионов клиентов, — цитирует РИА Новости заявление перевозчика.

Уточняется, что мошенники также украли данные о банковских картах более 2,2 тысячи клиентов. Авиакомпания собирается в течение недели связаться со всеми, данные о чьих картах попали к злоумышленникам. Вместе с тем в EasyJet полагают, что нет доказательств того, что какая-либо личная информация использовалась неправомерно.

Ранее специалисты по информационной безопасности компании Cyble обнаружили и купили в Даркнете 500 тысяч аккаунтов сервиса Zoom. Продавцом оказался русскоговорящий пользователь Telegram. Отмечается, что аккаунты были выставлены на продажу по цене в 1 пенс ($0,013) каждый. Cyble выкупила логины и другие персональные данные. Среди размещённых хакерами сведений оказались электронные адреса, пароли, ссылки на чаты и ПИН-коды для управления видеоконференциями. Подлинность некоторых аккаунтов была доказана, писал NEWS.ru.