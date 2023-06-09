Пемьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признался, что часть его сердца за то, чтобы выдворить посла России в стране, передает РИА Новости. Он добавил, что останавливает его только боязнь аналогичных мер со стороны Москвы.

Одна часть сердца подсказывает как можно быстрее выдворить посла России. Половина меня считает, что мы должны так сделать. Но также дипломаты меня убеждают, чтобы этого пока не делать, так как сразу наступит ответ и мы не будем в состоянии помогать полякам, которые находятся в России, — сказал Моравецкий.