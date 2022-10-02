Митрополит Павел опроверг сообщения о попытке контрабанды ценных икон

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

митрополит Павел

Глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел опроверг сообщения украинских СМИ, что он якобы попытался вывезти из Украины ценные иконы. В видеообращении, которое опубликовали на YouTube-канале пресс-службы киевского монастыря, он уточнил, что в Службу безопасности Украины (СБУ) поступили данные о контрабанде церковного имущества со стороны священнослужителя. Из-за этого, как рассказал митрополит, его около шести часов держали на паспортном контроле пограничники.

Сначала нас пропустили всех, потом попросили паспорт назад, я не мог понять причины. Нас держали шесть часов на таможенном контроле. Мы везли три иконы, купленные в иконной лавке, которые не имеют никакой исторической и культурной ценности, — отметил митрополит Павел.

Наместник киевской лавры признался, что попросил людей, осматривавших автомобиль, сделать фотоснимки икон, которые были при нем. В итоге, как пояснил митрополит Павел, их пропустили сотрудники СБУ и пограничники, ввиду того, что при нем не было принадлежащего украинской церкви имущества.

Нас пропустили и молдавская сторона, и все наши, и таможенный контроль, и Служба безопасности Украины, потому что, повторю, у нас ничего не было, — подчеркнул митрополит.

Архиепископ отметил, что украинское телевидение и местные СМИ сообщили о его задержании за попытку контрабанды ценных икон.

Я очень благодарен, что беспокоятся, но говорю этим людям, что они творят неправду, — резюмировал он.

Ранее «Информационный поток» сообщил, что глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) был задержан при попытке вывоза церковного имущества с территории Украины. По информации издания, священнослужитель самостоятельно выписывал документы на провоз ценностей.