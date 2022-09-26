Минобороны опубликовало видеозапись с вылетами вертолетов Ми-28 и Ми-24 Минобороны опубликовало видеозапись с боевыми вылетами вертолетов Ми-28 и Ми-24

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28 и Ми-24 в зоне специальной военной операции. Экипажи вертолетов выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет.

Это увеличивает радиус поражения и обеспечивает повышенную живучесть экипажей за счет сокращения времени полета в зоне обнаружения ПВО противника. Полеты выполняются на предельно малой высоте, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье, ликвидировав около 100 боевиков. Также в результате удара из строя было выведено 15 единиц вражеской бронетехники.

В Минобороны добавили, что ВКС России обстреляли пункт ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады армии Украины в районе населенного пункта Анновка ДНР. В результате удара было уничтожено до 50 солдат и 28 единиц бронетехники. Кроме того, российские военные сорвали наступление противника в направлении Марьинки. Потери противника составили свыше 50 боевиков.