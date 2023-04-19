Министр обороны Британии Уоллес спрогнозировал, когда закончится СВО Министр обороны Британии Уоллес: конфликт на Украине продолжится и в 2024 году

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Бен Уоллес

Конфликт на Украине продолжится до 2024 года, заявил в интервью The New York Times министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Политик выразил абсолютную уверенность в успехе будущего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Я оптимистично настроен в отношении того, что в период между этим и следующим годом Украина сохранит импульс и сильную позицию, — сказал Уоллес.

При этом он добавил, что следует быть реалистами, поскольку «не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет».

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщил, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. Из полученных данных также следовало, что в Вашингтоне считают грядущую потерю Артемовска психологическим ударом для Киева, который все-таки не станет «жизненно важным» для картины боевых действий в целом.

15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил власти США за оказываемую поддержку и заявил, что украинские войска готовы пойти в контрнаступление в ближайшее время. Он назвал главной целью страны возвращение территорий в границах 1991 года.