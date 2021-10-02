МИД России поддержал президента Финляндии в желании дружить

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что позиция президента Финляндии Саули Ниинистё понятна России. В интервью РИА Новости дипломат выразил надежду, что такие заявления со стороны Финляндии и других европейских стран будут звучать чаще.

По словам Грушко, в современном многополярном мире нужно объединять усилия, а не строить искусственные барьеры. Он уточнил, что финны традиционно в ЕС выступают за развитие нормальных, прагматичных отношений с РФ.

Также дипломат отметил, что в России прекрасно понимают принципы, которыми руководствуется правительство Финляндии.

Мы их разделяем, поскольку они уходят корнями в саму историю российско-финских отношений, которые все последние годы отличались особой доверительностью, наличием разветвлённых экономических связей, контактами между людьми и другими факторами, — сказал замминистра.

Так Грушко отреагировал на слова Ниинистё, который призвал Европу изменить политику по отношению к России и начать сотрудничать с Москвой. Он напомнил, что строить отношения только на военной силе — это опасный и неправильный путь. Если ЕС не остановится, то может, «не заметив этого, войти в более масштабный конфликт, чем сейчас», предостерёг президент Финляндии.

Ранее переехавший в Москву финн Юсси Палмэн объяснил, чем ему нравятся русские. Палмэн работает советником посольства Финляндии по вопросам культуры и уверен, что сдержанность россиян при знакомстве позднее сменяется доброжелательностью. По словам финна, русские и его соотечественники на самом деле очень похожи, они являются близкими по духу народами.