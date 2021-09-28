Переехавший в Москву финн назвал главный минус русского менталитета

Переехавший в Москву финн Юсси Палмэн объяснил, чем ему нравятся русские. Как пишет «Мослента», Палмэн работает советником посольства Финляндии по вопросам культуры и уверен, что сдержанность россиян при знакомстве позднее сменяется доброжелательностью.

По словам финна, русские и его соотечественники на самом деле очень похожи, они являются близкими по духу народами. Они раскрываются чуть позже, а «поначалу просто осторожничают». Палмэн привёл в пример народные песни двух народов — они похожи своей меланхоличностью.

А вот главным минусом русского менталитета является чрезмерная любовь к горячительным напиткам. Впрочем, и тут финны не отстают, хотя в Финляндии есть очень хорошая программа социальной помощи алкоголикам. Иностранец предложил россиянам перенять опыт его страны.

Он также высказался о Москве, заметив, что она очень изменилась за 15 лет с его последнего визита.

Международная атмосфера тут теперь так сильно проявляется, что оказываешься как будто бы и не в России, — отметил Палмэн.

Ранее россиянка, которая живёт в Чехии, выложила ролик, в котором показывает, что можно купить в местном супермаркете на одну тысячу рублей. Она также сравнила средние зарплаты в стране и на родине.