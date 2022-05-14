МИД России не оставит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без реакции

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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не может остаться без политической реакции, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, которые приводит РИА Новости, решение о российском ответе в случае присоединения этих двух стран к Североатлантическому альянсу будет приниматься не на эмоциях, последует тщательный анализ ситуации в области безопасности в регионе.

Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения Альянса, — сказал он.

Ранее глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс заявил, комментируя планы Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, что Балтийское море становится зоной Альянса.

Финляндия и Швеция, ранее являвшиеся нейтральными странами, сообщили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что эти государства передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели. Заявки Швеции и Финляндии могут ратифицировать на саммите Альянса в Мадриде 28–30 июня либо до этой даты.