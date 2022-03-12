МИД Молдавии сообщил о гуманитарном кризисе в ЕС из-за ситуации на Украине

Ситуация на Украине вызвала самый большой гуманитарный кризис в Европе за последние десятилетия, который затронул Молдавию, заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску. Он подчеркнул, что границы страны открыты для всех, кто бежит с Украины, пишет РИА Новости.

По словам Попеску, его страна уже приняла более 300 тысяч беженцев, треть из них ещё остается в Молдавии. Большинство из них нашли кров в домах местных жителей. Он добавил, что республика нуждается в помощи и внешней поддержке для урегулирования ситуации и обеспечения стабильности.

Сейчас Молдавия — одна из стран, принимающих беженцев с Украины. По данным ООН, с 24 февраля Украину покинули более 2,5 млн человек. В основном это женщины и дети, выехавшие из страны в Центральную Европу.

По оценкам управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество граждан, покинувших Украину в ближайшие дни, может достигнуть 4 млн. Украинцев принимают Польша, Словакия, Молдавия, Венгрия и Румыния. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее сообщал, что ЕС сможет принять до 5 млн беженцев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.