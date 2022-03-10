МИД ЛНР сообщил об украинских концлагерях на освобождённых территориях

Луганская Народная Республика находит на освобождённых территориях подтверждения существования украинских концлагерей, о которых ранее сообщали очевидцы, заявила РИА Новости замглавы МИД ЛНР Анна Сорока. По её словам, один из таких концлагерей был обнаружен в селе Половинкино. В нём были установлены заборы, колючая проволока, а также камеры.

Позавчера мы обнаружили концлагерь, его можно так назвать, в селе Половинкино. Впереди ещё несколько таких мест, о которых у нас есть информация, — сообщила она.

Сорока также заявила об ужасных санитарных условиях в тюрьме в Половинкино.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее сообщил, что власти рассматривают возможность создания специальных лагерей для военнопленных в соответствии с нормами международного права. По его словам, на данный момент часть пленных находится на передовых позициях, поскольку доставить их в другие места не представляется возможным.

В сентябре 2021 года постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина разместила на подконтрольной ей территории Донбасса секретные тюрьмы, в которых практикуется произвольное содержание людей под стражей. Он отметил, что факт существования этих мест заключения подтвердила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер.