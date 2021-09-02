Тайные украинские тюрьмы в Донбассе обеспокоили Россию

Украина разместила на подконтрольной ей территории Донбасса секретные тюрьмы, в которых практикуется произвольное содержание людей под стражей. Россия обеспокоена этим фактом, сообщил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на странице миссии в Twitter.

Он отметил, что существование этих мест заключения подтвердили в ООН. Бойцы ВСУ могут держать там людей незаконно.

Обеспокоены существованием тайных тюрем на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, где была распространена практика произвольного содержания под стражей. Это подтвердила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Ф. Фрейзер, — говорится в сообщении.

ООН в прошлом году нашла нарушения прав человека, совершённых украинскими правоохранителями в отношении участников конфликта в Донбассе. Преступления совершались на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Признания, которые силовики получали от задержанных ими людей часто были выбиты из них силовым путём. Зачастую представителей ДНР и ЛНР задерживали без постановления суда: в отношении некоторых утверждалось, что они задержаны на месте преступления, хотя факты доказывали невозможность этого.

При этом накануне в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского, во время которой они договорились продолжить работу по привлечению к ответственности РФ «за её агрессию». Лидеры двух стран также обсудили новый пакет оборонной помощи Киеву на $60 миллионов.