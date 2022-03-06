На Украине решили создавать лагеря для военнопленных

Советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил, что на Украине рассматривают возможность создания специальных лагерей для военнопленных в соответствии с нормами международного права. Об этом он заявил в эфире программы Марка Фейгина, добавив, что на данный момент часть пленных находится на передовых позициях, поскольку доставить их в другие места не представляется возможным.

Сейчас, скорее всего, мы будем принимать решение, ну как, мы приняли его заранее, о централизованном содержании пленных по всем законам Женевской конвенции, по всем требованиям, которых довольно много. Эти требования непростые, но речь уже идёт о лагерях, <...> как задержанных или арестованных их содержать не удаётся, — сказал Арестович.

Он также подчеркнул, что определённое количество их находится в центральных районах, ещё часть — в регионах.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о том, что её украинская коллега Людмила Денисова отказалась от договорённостей по оказанию помощи пленным. В ответ на это Москалькова призвала украинского омбудсмена предотвратить пытки в отношении российских военных в плену. Она также высказала готовность оказать содействие гражданам, которые «окажутся в местах несвободы» на российской территории.