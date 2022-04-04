Латвия понизила уровень дипотношений с Россией

Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией, написал в Twitter глава МИД страны Эдгарс Ринкевич. Он добавил, что данное решение было принято на фоне ситуации в украинском городе Буче. Министерство обороны России назвало эти события провокацией.

Латвия сократит дипломатические отношения с РФ. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что литовское правительство намерено понизить уровень дипломатического представительства с Россией, отозвав посла. Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города. Ранее в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами.

Москва категорически отвергает любые обвинения в убийcтвах мирных жителей в Буче и предлагает обсуждать эту тему на мaксимально высоком уровне, заявил пресс-секретарь президeнта России Дмитрий Песков.