МИД Франции выступил против блоковой политики в отношении Китая

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о будущем отношений Европы и Китая. По его словам, Париж не планирует следовать блоковой политике.

В отношениях с Китаем мы не хотим следовать логике «блок против блока», — сказал он.

Дипломат отметил, что Европейский союз рассматривает КНР одновременно как конкурента, партнёра и системного соперника. Такое заявление он сделал в интервью Le Journal du Dimanche.

Накануне президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поручил федеральному правительству принять меры по снижению к минимуму закупок товаров из Китая.

По информации Белого дома, руководитель государства дал указание ведомствам и управлениям проанализировать законы, постановления и программы с целью сократить импорт продукции и услуг производства КНР со стороны властей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уходящая администрация президента США Дональда Трампа до последнего продолжает давить на Китай в связи с распространением коронавирусной инфекции. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что у Штатов есть новые доказательства вины КНР в пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.