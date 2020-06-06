МИД Бельгии пожаловался на борьбу за туристов в Европе

Конкуренция на туристическом рынке Европы осложняет поиск согласованных решений по отмене ограничений передвижения в ЕС, считает глава МИД Бельгии Филипп Гоффен.
Министры иностранных дел европейских стран 5 июня 2020 года договорились продлить до конца месяца запретительные меры на внешних рубежах Евросоюза, после чего может последовать постепенное открытие границ для «необязательных поездок»,
За этот срок в ЕС планируют определиться с критериями, по которым примут решение об отмене ограничений на транспортное сообщение с третьими странами. Что касается внутренних границ ЕС, то большинство согласилось на открытие 15 июня, при этом ряд стран решили действовать самостоятельно.
Например, Люксембург не стал закрывать границы, а Германия сначала ввела самые жёсткие меры, но позже начала постепенно смягчать карантин.
Общемировая статистика по COVID-19: более 6,7 млн граждан заразились, свыше 394 тысяч умерли, более 2,7 млн выздоровели.
РФ занимает третье место по общему количеству выявленных заболевших. Лидируют Соединённые Штаты Америки, где инфицировались 1 897 838 жителей, далее идёт Бразилия — 614 941.
За последние сутки 197 жителей России умерли от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Общее число жертв пандемии в РФ достигло 5725.
Также за 24 часа в стране зафиксировали 8855 новых случаев заболевания в 84 регионах. Из них 3265 — без клинических симптомов недуга. За всё время наблюдений медики зарегистрировали 458 689 пациентов в 85 субъектах.
В Москве за последние сутки выявили 1992 случая инфицирования COVID-19. Всего в столице заболели 193 061 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что активность войск стран НАТО в обозримом будущем, скорее всего, будет только возрастать. Она будет увеличиваться по мере преодоления ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, считает замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
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