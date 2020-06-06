МИД Бельгии пожаловался на борьбу за туристов в Европе

https://static.news.ru/photo/e1eedd26-a7f6-11ea-9404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Romy Arroyo Fernandez/Global Look Press

Конкуренция на туристическом рынке Европы осложняет поиск согласованных решений по отмене ограничений передвижения в ЕС, считает глава МИД Бельгии Филипп Гоффен.

Министры иностранных дел европейских стран 5 июня 2020 года договорились продлить до конца месяца запретительные меры на внешних рубежах Евросоюза, после чего может последовать постепенное открытие границ для «необязательных поездок», передаёт газета La Libre.

За этот срок в ЕС планируют определиться с критериями, по которым примут решение об отмене ограничений на транспортное сообщение с третьими странами. Что касается внутренних границ ЕС, то большинство согласилось на открытие 15 июня, при этом ряд стран решили действовать самостоятельно.

Например, Люксембург не стал закрывать границы, а Германия сначала ввела самые жёсткие меры, но позже начала постепенно смягчать карантин.

Общемировая статистика по COVID-19: более 6,7 млн граждан заразились, свыше 394 тысяч умерли, более 2,7 млн выздоровели.

РФ занимает третье место по общему количеству выявленных заболевших. Лидируют Соединённые Штаты Америки, где инфицировались 1 897 838 жителей, далее идёт Бразилия — 614 941.

За последние сутки 197 жителей России умерли от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Общее число жертв пандемии в РФ достигло 5725.

Также за 24 часа в стране зафиксировали 8855 новых случаев заболевания в 84 регионах. Из них 3265 — без клинических симптомов недуга. За всё время наблюдений медики зарегистрировали 458 689 пациентов в 85 субъектах.

В Москве за последние сутки выявили 1992 случая инфицирования COVID-19. Всего в столице заболели 193 061 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что активность войск стран НАТО в обозримом будущем, скорее всего, будет только возрастать. Она будет увеличиваться по мере преодоления ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, считает замминистра иностранных дел России Александр Грушко.