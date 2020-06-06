В МИД РФ не исключили роста активности НАТО после окончания пандемии

https://static.news.ru/photo/9c59c5ec-a7f5-11ea-9c3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активность войск стран НАТО в обозримом будущем, скорее всего, будет только возрастать. Она будет увеличиваться по мере преодоления ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, считает замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, военные учения Североатлантического альянса «происходят беспрерывно: одно заканчивается — начинается другое».

Продолжают осуществляться разведывательные полёты, особенно большую активность мы фиксируем в регионе Балтики, на Чёрном море, — цитирует Грушко РИА Новости.

Он добавил, что недавно был зафиксирован заход американских судов в Баренцево море.

Активность НАТО и сейчас по-прежнему высока, подчеркнул замглавы российского МИД. В дальнейшем она станет лишь ещё больше, выразил уверенность он.

Ранее в военно-политическом блоке заявили, что готовы вести переговоры с РФ по вопросам военной транспарентности. Однако там до сих пор не получили ответа от Москвы на предложение провести Совет Россия — НАТО, писал NEWS.ru.