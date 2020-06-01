НАТО открыта к диалогу с РФ, но не получила ответа по проведению СРН

https://static.news.ru/photo/fbda7ea6-a432-11ea-bf95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Североатлантический альянс готов вести переговоры с Россией по вопросам военной транспарентности, однако пока не получил ответа от Москвы на предложение провести Совет Россия — НАТО (СРН). Об этом заявила официальный представитель Альянса Оана Лунгеску.

Таким образом она прокомментировала заявление представителя Минобороны РФ о продолжении манёвров НАТО у российских границ в условиях пандемии COVID-19.

Альянс остается открыт к диалогу с Россией по вопросам снижения рисков и военной транспарентности, поэтому в феврале мы предложили российской стороне провести новую встречу Совета Россия — НАТО. К сожалению, РФ не проявила заинтересованности в проведении этой встречи, — заявила Лунгеску ТАСС.

Штаб-квартира НАТО с начала марта находится на карантине, как и другие международные институты Брюсселя. Все мероприятия отменены или проводятся в удалённом режиме.

Как писал NEWS.ru, ранее в Генштабе заявили, что Москва следит за действиями США и НАТО вблизи границы РФ.