Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский похвастался месячной зарплатой. Она составила 836 тысяч гривен. В переводе на рубли эта сумма превышает 2,1 млн.
Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, поэтому это 200 раз минимальная зарплата, — приводит слова Смелянского портал argumenti.ru.
Такой уровень дохода в 2,7 раза больше, чем у президента Российской Федерации Владимира Путина.
Если вы руководитель государственного предприятия, один случай по финмониторингу может стоить 204 тысячи грн штрафа лично для генерального директора, а я платил последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам из-за компьютерных проблем, — добавил глава «Укрпочты».
NEWS.ru писал ранее, что средняя зарплата российских учителей в 2019 году составила 41 100 рублей. По сравнению с 2018 годом она выросла на 2697 рублей.