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Евросоюз в марте 2020 года на шесть месяцев продлит индивидуальные санкции в отношении граждан России. Об этом российским журналистам в четверг, 20 февраля, сообщил информированный источник в делегации одного из государств ЕС.

Сведения были получены сотрудниками СМИ на полях экстренного саммита руководителей стран и правительств Евросоюза, проходящего в Брюсселе. Совет ЕС, как ожидается, в марте продлит на следующие шесть месяцев ограничительные меры...