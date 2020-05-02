Меркель: созданные в ЕС вакцины будут доступны всем

https://static.news.ru/photo/22331d1a-8c55-11ea-a461-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вакцины от коронавируса, которые будут созданы в Евросоюзе, будут доступны всему миру, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что Германия берёт на себя ответственность за создание вакцины. На её разработку всё ещё не хватает около €8 миллиардов.

Кроме того, канцлер приветствовала участие в данной деятельности не только правительственных структур, но и частных фондов и профильных альянсов CEPI и GAVI.

Также Германия намерена взаимодействовать со Всемирной организацией здравоохранения.

Как ранее писал NEWS.ru, антироссийские санкции во время эпидемии коронавируса неприятны, Германия продолжает работать над политическими проблемами, которые стали причиной введения таких мер. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.