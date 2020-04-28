Меркель назвала санкции против РФ во время пандемии неприятными

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Президент Владимир Путин в своём обращении к народу 28 апреля расскажет о «сюрпризах», которые не будут связаны с майской самоизоляцией.

Такое мнение выразил политолог Марат Баширов. Сюрпризов с майской самоизоляцией не будет. Президент сегодня скажет о других сюрпризах, — цитируетполитолога телеканал «Царьград». Как ранее передавал NEWS.ru, Путин выступитс большим обращением...