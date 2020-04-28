Политика

Меркель назвала санкции против РФ во время пандемии неприятными

17:28, 28 апреля 2020
Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Антироссийские санкции во время эпидемии коронавируса неприятны, Германия продолжает работать над политическими проблемами, которые стали причиной введения таких мер.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на 11-й международной конференции «Петерсбергский климатический диалог» в формате видеоконференции.

Когда я думаю о санкциях против России, введённых из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной, — сказала канцлер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна заблокировала в ООН очередную российскую резолюцию об ослаблении санкций. По его словам, документ практически повторял резолюцию, заблокированную 3 апреля, в том числе Вашингтоном, Брюсселем и Киевом, писал NEWS.ru.

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