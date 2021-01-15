Меркель обсудила с Зеленским усиление реализации Минских соглашений

https://static.news.ru/photo/a9262c8a-574e-11eb-af96-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: imago-images.de/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалось выполнение Минских соглашений.

Стороны условились «интенсифицировать» работу в «нормандском формате» над реализацией договорённостей, передаёт ТАСС со ссылкой на правительство Германии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев настаивает на встрече президентов в «нормандском формате», но её проведению препятствует Россия.

Предыдущая встреча лидеров РФ, Украины, ФРГ и Франции состоялась в декабре 2019 года в Париже. Её итогами стали договорённости об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня и разведение сил и средств на трёх участках линии разграничения в Донбассе. В Москве считают, что в других встречах до выполнения Украиной этих условий смысла нет.

Как писал NEWS.ru, 12 января 2021 года в Берлине прошли переговоры «нормандской четвёрки» на уровне советников глав государств. Представлявший на них РФ Дмитрий Козак назвал встречу полезной, но вместе с тем отметил, что похвастаться результатом нельзя. По его словам, найти окончательные решения так и не удалось.