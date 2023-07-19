Мэр Одессы заявил о самой мощной атаке на город с начала СВО

Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Одессу в ночь на 19 июля стала самой мощной с начала конфликта на Украине, заявил на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) мэр города Геннадий Труханов. По его словам, в результате обстрелов погибших нет. Есть пострадавшие, в частности, ранения получил девятилетний мальчик.

Один из худших вечеров в жизни. <...> Такого масштаба атаки мы не помним с начала полноценного вторжения. По предварительной информации, жертв нет. Пострадавшим, в том числе девятилетнему мальчику, оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал Труханов.

Также он рассказал, что при обстреле были повреждены жилые дома в Пересипском и Киевском районах Одессы. Во многих зданиях были выбиты окна.

Ранее представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что ночные удары ВС РФ по порту Одессы были действительно масштабными и адскими. По его словам, пока власти города не готовы предоставить информацию об ущербе и пострадавших.

До этого сообщалось, что российские военные поразили нефтебазу в Одессе с помощью ракетных ударов. Кроме того, повреждения получило хранилище топлива. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, взрывы прогремели в других регионах Украины, в том числе в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Сообщения об ударах поступали и из подконтрольного Киеву Запорожья.